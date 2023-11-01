رئيس الإنجيلية يشارك في مناقشة كتاب "الإنجيل اليوم" بحضور المؤلف أنطوان نوي المفكر اللاهوتي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم: قراءة معاصرة لإنجيل مرقس" بحضور الكاتب والمفكر اللاهوتي الفرنسي أنطوان نوي، مؤلف الكتاب.

ورحب رئيس الإنجيلية بأنطوان نوي، مؤلف الكتاب مشيدًا بهذا الإصدار القيِّم، الذي يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس؛ الذي ربما يعد النص الأقدم في العهد الجديد، وقال "في بداية كلمتي أود التأكيد على أن التفسير هو عملٌ ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هي رحلة الذهاب والعودة في تفسير النص، والتي تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخي والجغرافي والأدبي وخلفياته اللغوية، لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقي الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر لمعرفة ماذا يريد النص أن يقوله لنا في وقتنا الحالي (هنا والآن)".

وشارك في فعاليات اللقاء عدد من قيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وخلال جلسات اللقاء المتعددة دار حوار مع مؤلف الكتاب حول الإصدار الإنجيل اليوم، والرد على التساؤلات والاستفسارات.

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