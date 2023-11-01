استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم واللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وفى حال تخطى الأهلى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة. وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبي الرياضية.