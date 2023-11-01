تعاون مصري تونسي في المجال الزراعي.. وفد تونس يزور عدة منشآت زراعية.. السيد القصير: أولوياتنا تبادل الخبرات والتدريب

تتكاتف مصر والدول العربية حاليا لتوطيد التعاون الاقتصادى بمستوياته الرئيسية؛ الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والعسكرية والأمنية، لإبراز القوة العربية فى مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي هذا الإطار، استأنفت مصر اليوم المباحثات الزراعية البيئية مع دولة تونس، حيث قام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم البلعاتى، والسفيرة الدكتورة ضحي الشويخ - السفير المفوض بسفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة ووفد رفيع المستوى.

وقام الوفد التونسي بزيارة عدة منشآت زراعية أهمها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية للإطلاع على مدى التطور الزراعى واستخدام أحدث الاساليب التكنولوجية فى الزراعة واستعادة مكانة مصر فى زراعة القطن طويل التيلة وخاصة فى سيناء والاسماعيلية وبور سعيد والسويس.

وقال وزير الزراعة، السيد القصير، لـ"البوابة نيوز": اولوياتنا التعاون الزراعى والصناعى وتبادل الخبرات والتدريب والمهارات بين مصر والدول العربية وخاصة تونس ضيفتنا اليوم.

فيما أوضح الدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والمعهد لـ"البوابة نيوز"، أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضمن سياسات مصر الزراعية الجديدة بإستعادة التعاون البينى المصرى العربى ببرنامج أعدته وزارة الزراعة المصرية بقيادة السيد القصير وزير الزراعة لتطوير السياسات الزراعية مع الأشقاء العرب وتبادل الخبرات لزيادة مساحة تصدير المنتجات المصرية المميزة بالجودة العالية عن مثيلتها فى دول العالم الأخرى مثل القطن والكتان كمنتجات للغزل والنسيج وإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى المبنية على هذه المشروعات الاستراتيجية.

وصرح المتحدث الاعلامى لمركز بحوث القطن الدكتور مصطفى عطية ببدأ مباحثات جادة وسريعة التنفيذ بين مصر وتونس فى مجال بحوث وتطوير وتصنيع القطن المصرى طويل التيلة.

وقد أشاد وزير الزراعة الدكتور السيد القصير بجهودنا كباحثين بالمعهد وبما وصلنا اليه بابحثنا من جودة الاصناف المصرية فى القطن طويل التيلة ونجحنا بفضل الله وتوجيهات الرئيس السيسى بزراعته وحماده فى أرض سيناء ومدن القناة.

كما أوضح الدكتور عبد الناصر راضون - مدير معهد بحوث القطن لـ"البوابة نيوز" قائلا: التعاون المصرى التونسى سيشمل ثنائية الزراعة والصناعة فى مجال القطن طويل التيلة الذى نجحت زراعته فى سيناء ومدن القناة مؤخرا واستخدام تصديره فى تطوير تصنيع الملابس الجاهزة فى مصر وتونس بخبرات ثنائية فى التصميمات التى تستقطب المستهلك فى البلدين للحد من الاستيراد الأجنبى.

وتابع: وقد عرضنا خطة العمل بالمعهد على الوفد التونسى على هيئة نماذج مجسمات وشرحناها بالتفصيل، من غزول وخيوط ذات نمر عالية رفيعة وايضًا القطن الملون طبيعيا وخلافه، وتم عمل معرض مصغر لمنتجات اقسام معهد بحوث القطن من البذرة حتى المنتج النهائي، ثم تم شرح مراحل الغزل وكيفية اختبارات عينات القطن حيث تقوم أقسام تكنولوجيا القطن باختبار العينات بغرض اختيار أفضلها وتوفير المعلومات لأقسام التربية وفسيولوجيا ومعاملات القطن ليستخدمها مربو ومنتجو النبات في إنتاج الأصناف الجديدة وتحديث السلالات والمعاملات الزراعية وكذلك تجارب تقييم المناطق الجديدة وخاصة الصحراوية وتم عرض التقرير التجارى السنوي الذي تقوم بعمله معامل الجودة بالمعهد.