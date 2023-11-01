تعرف على موعد وصول حافة الأهلي لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة صن داونز

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة فريق صن داونز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

ويغيب عن الأهلي أمام صن داونز كلا من محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

ويدخل الفريق الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر أغلى لاعب في صفوف الأهلي بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب في صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 68 مباراة، فاز في 47 لقاءً، وتعادل في 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلي بخمس بطولات هي السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودوري أبطال أفريقيا "مرة"، والدوري الممتاز "مرة".

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائي في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز في 15 مباراة فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا في 5 مباريات.

سجل الأهلي 19 هدف في شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدف، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.