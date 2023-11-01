بونو ينافس الشناوي على جائزة أفضل حارس في القارة السمراء

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن أسماء أفضل 10 حراس مرمى مرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة أفريقيا خلال العام الجاري.

ومن المفترض أن يقيم "الكاف"، حفل ضخم فى 11 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، يتم فيه تسليم جوائز العام .

وتصدر المغربى ياسين بونو، ومحمد الشناوى، قائمة الحراس المرشحين لجائزة أفضل حارس فى القارة السمراء.

وجاء قائمة الحراس المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة كالتالى:

- ياسين بونو، حارس منتخب المغرب والهلال السعودي، أسهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بمونديال قطر، وتوج رفقة إشبيلية بالدوري الأوروبي.

- محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى، توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا رفقة المارد الأحمر.

- الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر السابق.

- السنغالي إدواردو ميندي حارس أهلي جدة الحالي وتشيلسي السابق.

- أسامة بنبوت، حارس منتخب الجزائر واتحاد العاصمة.

- المغربي يوسف المطيع، حارس مرمى الوداد.

- رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب أفريقيا، وفريق صن داونز.

- دجيجيه ديارا حارس مالي ويانج أفريكانز.

- السنغالي بيب مامادو سي، قاد منتخب المحليين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وحارس سيرينج البلجيكي.

- لاندينج بادجي حارس مرمى منتخب الشباب السنغالي وأم صلال القطري.



