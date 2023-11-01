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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عبور أول دفعة من جرحى غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح

البوابة نيوز
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عبرت - منذ قليل - أول دفعة من جرحى قطاع غزة، الجانب المصري عبر معبر رفح البري.
واستقبلت مصر الجرحي لأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب ضغوط مصرية علي كافة الأطراف لإدخال جرحى قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، ودخل حتى الآن 5 جرحى فلسطينيين وبرفقتهم بعض ذويهم، وتم توجيه الجرحى فور وصولهم للعلاج بمستشفى العريش العام وجار دخول باقي الجرحى بالتتابع عبر معبر رفح البري.
ومن المرجح عبور 81 جريحا يرافقهم 45 فلسطينيًا من ذويهم للعلاج بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي، وتم تخصيص 40 سيارة إسعاف داخل معبر رفح المصري لنقل الجرحى الفلسطينيين. 

وحسب شروط مصر إدخال وعبور الرعايا الأجانب اليوم بالتزامن مع إدخال الجرحى الفلسطينيين، وسيعبر من حملة الجنسية المزدوجة 500 فرد كدفعة أولى، واستعدت 8 مستشفيات مصرية ورفعت حالة الطوارئ القصوى لاستقبال جرحى قطاع غزة.

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