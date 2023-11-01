"الذكاء الاصطناعي" على مائدة مركز الموهوبين بجنوب سيناء

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 11:35 ص

استضاف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، طالبات معهد فتيات الأزهر النموذجي (الإعدادي والثانوي)، رافقهتن نرمين محمد الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.

جرى خلال اللقاء التعريف بالمركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها لأبناء المحافظة، وأقيمت ورشة عمل عن “الذكاء الاصطناعي” بحضور فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وبمشاركة العشرات من طالبات الصف الثاني الثانوي والإعدادي بمعهد فتيات الأزهر النموذجي.

تأتي الورشة تفعيلًا وتنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وتوجيهاته باكتشاف مهارات تساعد الطلاب على مواكبة التطوير، فضلًا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

حاضر الورشة مصطفى علام، مدرب الربوت، عرف مفهوم الذكاء الاصطناعي بانها تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام ويمكنهر متكرر تحسين نفسه استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها.

كما استعرضت الورشة الأخطار الرئيسية للذكاء الاصطناعي ومنها تأثيره على سوق العمل والوظائف؛ للأنه يتوقع أن يؤدي تطور التكنولوجيا إلى تطوير آليات وروبوتات ذكية كذلك و القادرة على أداء الأعمال البسيطة والمتكررة بشكل أفضل وأسرع من البشر، وهذا يمكن أن يتسبب في فقدان الكثير من وظائف العمل التقليدية، مما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

كما أكدت الورشة أهمية الذكاء الاصطناعي وإيجابياته ومنها أنه يمكنه تحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد. كما يستخدم الذكاء الصناعي في العديد من المجالات مثل الطب والتعليم والنقل والتسوق عبر الإنترنت. يمكنه تحليل البيانات بشكل سريع ودقيق واتخاذ القرارات الأمثل. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامه بشكل مسؤول لضمان عدم تأثيره على العمالة وحماية الخصوصية.

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