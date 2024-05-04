سؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستشراف "وظائف المستقبل"

وجه المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلى وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن خطة الحكومة لاستشراف "وظائف المستقبل".



وقال "شكري"، في سؤاله، يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع .

وأشار "شكري" إلى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث ؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، حيث أصبح لدينا 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014

وتابع، أن الرئيس السيسي يساير الحاضر ويسابق المستقبل من خلال رؤية ثاقبة ويسعى جاهدًا لمواجهة التحديات القادمة، ومن هنا يأتي اهتمامه بضرورة استشراف وظائف المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نراه.

وأوضح، إنّ العالم يقف على حافة ثورة تكنولوجية من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في وظائف المستقبل، وهو ما يتعين علينا إعداد أشخاص أكثر استنارة وقدرة على مواكبة التطورات.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ أمر إعداد الأشخاص للغد لا يقتصر على الحكومات، بل على أولياء الأمور المنشغلين بمستقبل أبنائهم؛ إذ عليهم من الآن أن يعرفوا ما هي "وظائف المستقبل".

وطالب طارق شكري، بالتحرك جديًا نحو المستقبل، وأن نطلق العنان لخيالنا الإبداعى كى نحدد أهدافنا المستقبلية، أننا مقبلون على مستقبل لا مجال فيه للوقوع فى فخ ثنائية التكنولوجيا والعنصر البشرى.

كما طالب وزارة التعليم العالي بمواكبة المتغيرات، واستشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج يطور قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية لسوق العمل وتواكبها، عبر وضع استراتيجيات ومبادرات وسياسات استباقية مبنية على قراءات صحيحة للتوجهات المستقبلية.