البرازيل: ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 39 شخصًا

أفاد مسئولو الدفاع المدني في البرازيل بارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات والانهيارت الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد إلى 39 قتيلا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم السبت، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية "ريو جراندي دو سول" الواقعة جنوبي البلاد تسببت في نزوح أكثر من 24 ألف شخص؛ يقيم الكثير منهم في الملاجئ.

وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف والأمطار إلى غمر العديد من الشوارع بالمياه وحدوث انهيار جزئي لسد كهرومائي.

كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تفقد أمس الجمعة، المناطق المتضررة بالولاية وتعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.