ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البرازيل: ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 39 شخصًا

البرازيل
البرازيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مسئولو الدفاع المدني في البرازيل بارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات والانهيارت الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد إلى 39 قتيلا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم السبت، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية "ريو جراندي دو سول" الواقعة جنوبي البلاد تسببت في نزوح أكثر من 24 ألف شخص؛ يقيم الكثير منهم في الملاجئ.
وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف والأمطار إلى غمر العديد من الشوارع بالمياه وحدوث انهيار جزئي لسد كهرومائي.
كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تفقد أمس الجمعة، المناطق المتضررة بالولاية وتعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.

البرازيل الفيضانات الانهيارت الطينية الأمطار الغزيرة