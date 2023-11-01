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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: جار إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة من فلسطين بمعبر رفح

رفح
رفح
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قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية، أنه على الجانب الآخر من معبر رفح من الجانب المصري أعلنت السلطات المصرية أنها مستعدة تماما لاستقبال هذه الدفعة، بالإضافة إلى الاستعدادات التي ما زالت تجرى داخل معبر رفح البري لاستقبال عدد من المصابين القادمين من قطاع غزة، كما أن هناك حالة استنفار قصوى داخل معبر رفح البري وتوافد عدد كبير من سيارات الإسعاف بلغ 40 سيارة إسعاف.

وذلك لنقل حالات الإصابات التي تتوافد من الأراضي الفلسطينية إلى المستشفيات المصرية القريبة من هذه النقطة الحدودية، كما أن هناك عددا من المستشفيات بدأت في الاستعداد خلال الفترة الماضية لاستقبال المصابين وهي مستشفيات الشيخ زويد ورفح.

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