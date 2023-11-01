24.9 طن ذهب حجم مشتريات المصريين من الذهب في 9 أشهر

كشف تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث من 2023 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن المصريين قد اشتروا ذهبا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بمقدار 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عندما كانت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية قد انخفضت إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة انخفاض وصلت إلى 39.4%، بينما كان الانخفاض بنسبة 4% عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاض مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 مسجلة 6.6% طن وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة.

ويرى مجلس الذهب العالمي، أن السبب الرئيسي وراء انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلى استمرار ضعف القيمة الشرائية للعملة الأمر الذي أدى إلى حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب المحلي في مصر.

كما أشار مجلس الذهب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 جرام ساهم في انخفاض الطلب خلال الربع الثالث ويتوقع أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام.

وذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره أن مصر تعد السوق الوحيد في المنطقة التي انخفض الطلب على الذهب لديها بأقل من متوسط آخر خمس سنوات المقدر بـ 7 أطنان ذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أسعار الذهب تذبذبًا في نطاقات ضيقة خلال حول المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك مع انتظار الأسواق لصدور عدد من البيانات الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى تحليل جولد بيليون أن المستوى 1990 دولار للأونصة يمثل دعم مؤقت لأسعار الذهب وكسره يدفع السعر إلى منطقة 1975 – 1980 دولارا للأونصة ومن بعدها مستويات 1950 دولارا للأونصة ويظل التوجه الرئيسي لسعر الأونصة هو الارتفاع وقد يجد الدعم الكافي هذا الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى 2010 يستهدف مستويات 2020 و2050 دولارا للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة.

توقعات الذهب في مصر

التداولات مستمرة تحت المستوى 2600 جنيه للجرام واعتدال تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، قد نشهد تحركات قوية للذهب بعد اجتماع البنك الفيدرالي اليوم الأربعاء وهو ما قد يؤثر على تحركات السعر المحلي.

اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام يعيد الذهب إلى إعادة اختبار المستوى 2650 وفي حالة اختراقه يستهدف 2700 جنيه للجرام، بينما كسر المستوى 2500 يعيد السعر إلى المستوى 2450 ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام.