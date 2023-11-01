بالفيديو.. خروج مجموعة أولى من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة عبر معبر رفح

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لبدء خروج مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين لجنسيات مزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكان معبر رفح قد شهد مرور عددًا من الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح في اتجاه قطاع غزة لنقل عدد من المصابين والجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية، بجانب وجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، حيث إن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف؛ لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث توجد أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وكشفت القناة، أن هناك جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة، وتم تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.