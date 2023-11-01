أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023؛ بدون أي تغيير عن ختام أسعار الأمس والتي شهدت ارتفاع سعر المعدن الأصفر بمقدار طفيف لم يتخطى 10 جنيهات، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا واقبالا في الصاغة المصرية نحو 2560 جنيها للبيع و 2580 جنيها للشراء.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين الاعيرة المتداولة للذهب نحو 2926 جنيها للبيع و 2949 جنيها للشراء.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الي نحو 2194 جنيها للبيع و 2211 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1707 جنيهات للبيع و2211 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب ( و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد إحدى أهم ادوات الاستثمار الآمن ) نحو 90.9 ألف جنيه للبيع و 91.701 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.925 مليون جنيه للبيع و 2.95 مليون جنيه للشراء.

وبلغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.3 طن، بانخفاض 39.4% على أساس فصلي وتراجع 3.1% عند المقارنة مع الربع المماثل من 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وبالنسبة لاسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب غي البورصات العالمية حالة ارتفاعا ليستقر فوق مستوى 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

فيما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة) كما صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2013 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرين خلال هذه الفترة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي التي ستصدر اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.