أسعار العملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو ) في البنك المركزي المصري نحو 32.84 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني، مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري نحو 37.54 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.14 جنيه للشراء و34.30 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.45 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.21 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

اما عن اسعار العملات العربية ، فقد سيطرت عليها حالة من الثبات والاستقرار مقابل الجنيه المصري بدارة تداولات اليوم الاربعاء

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.69 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

​​​​​​وسجل متوسط سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الريال العماني مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

اما عن سعر الريال القطري مقابل الحنيه في البنك المركزي المصري فاستقر عند نحو نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.