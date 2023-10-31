مهند العكلوك: إسرائيل ألقت على مخيم جباليا 6 أطنان من المتفجرات وقتلت 400 شخص

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العدو الإسرائيلي ألقى 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا، مواصلا: "400 شهيد سقطوا بضربة واحدة".

وأضاف العكلوك، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 9000 شخص منهم4 آلاف طفل، وبدأت مستشفيات غزة العد التنازلي نحو انتهاء آخر قطرة وقود، ومن ثم فإن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى والجرحى والأطفال والنساء".

وتابع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية: "نتعرض للإبادة، ونشكر كل من قدم مساعدات ومواقف تجاه عدم تهجير الفلسطينيين، ولكن اليوم ليس كالأمس، حيث نرى أن إسرائيل تمارس العدوان والفصل العنصري والإبادة الجماعية ولديها ضوء أخضر من القوى العظمى في العالم أولها الولايات المتحدة الأمريكية".