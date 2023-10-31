حملة السيسي: سيناء قضية كل مواطن مصري محب لوطنه

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إن قضية سيناء ليست مسؤولية فقط لشبابنا الطموح، والقوى للسياسية والمدنية المتحمسة، بل هي مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قوياً ومتحداً.

وأشارت الحملة إلى أنه على حب أرض الفيروز الطاهرة تجمع كافة فئات المجتمع المصري من شباب، قوى سياسية ومدنية، مواطنين، أهلي سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر.



وتابعت الحملة: “إننا نثق في قدرتنا كمجتمع على تحقيق التغيير الإيجابي والبناء”.



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