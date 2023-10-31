محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، المستشار حافظ عباس -رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ثمن اللواء محمد الشريف الدور القوي والمتميز الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية أحد صروح العدالة فى مصر، كما توجه بالشكر الخاص للسادة القضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

وخلال اللقاء، أكد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية لتقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة.

مضيفًا إننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد الإداري، والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة فى كافة القطاعات.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشاو منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.