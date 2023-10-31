كأس خادم الحرمين.. الاتفاق يفرض التعادل على النصر بالشوط الأول

فريق فريق الاتفاق، التعادل السلبي على نظيره النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويشارك رونالدو في التشكيل الأساسي لفريق النصر، حيث يقود الهجوم رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، حيث تصدى حارس الاتفاق لمحاولات ثلاثي العالمي، كما ألغى حكم المباراة هدفًا للبرازيلي تاليسكا في الدقيقة 45+6.

وشهد الشوط الأول أيضًا، طرد تاليسكا، حيث أشهر حكم المواجهة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب في الدقيقة 45+11، وحصل كريستيانو رونالدو على البطاقة الصفراء في الدقيقة 12.

ودخل النصر مباراته ضد الاتفاق، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – تاليسكا.