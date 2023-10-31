"طلبت الطلاق".. زوج يقتل زوجته بعدة طلقات نارية في بنها

أطلق زوج عدة طلقات من سلاح ناري بمنطقة أتريب بمدينة بنها على زوجته التي تعمل ممرضة لرفضها الرجوع إليه حتى أرادها قتيلة.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة والتحفظ على المتهم.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالي منطقة اتريب بمصرع "نجا.م"، ممرضة على يد زوجها بطلقات نارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجني عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوجية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها أودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .