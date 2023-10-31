قرارات جديدة من جهات التحقيق بقضية حفل المنصورية

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة اليوم قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميا بـحفلة المنصورية التى شهدت تعديا على عدد من رواد الحفلة وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة وقضت مجددا باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدى بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليونى جنيه فى أقل من 4 ساعات فقط وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهزته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا، والتعرض لمرتادي الحفل في أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم؛ ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات، عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقَ المديرية أي بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.