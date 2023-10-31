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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 
مديرية أمن أسوان 
 ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25  كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 2 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة).

  • ضبط ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
  • تنفيذ عدد (628) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

  • ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وكذا
  • ضبط (3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة ( 5 ) متهمين (لـ 4 منهم معلومات جنائية ).

    مديرية أمن أسيوط  
  • ضبط  (45) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش- بندقية - 21 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة آلية ) بحوزة 45 متهم لـ 29 منهم معلومات جنائية.
    ضبط  (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,780 كيلو جرام - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو ، الأفيون " - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية.
  • تنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع.
     تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
حملات أمنية دمياط أسيوط اسوان
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