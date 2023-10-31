حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 2 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة).

ضبط ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (628) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط