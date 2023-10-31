حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 2 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة).
- ضبط ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
- تنفيذ عدد (628) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
- ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وكذا
- ضبط (3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة ( 5 ) متهمين (لـ 4 منهم معلومات جنائية ).
مديرية أمن أسيوط
- ضبط (45) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش- بندقية - 21 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة آلية ) بحوزة 45 متهم لـ 29 منهم معلومات جنائية.
ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,780 كيلو جرام - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو ، الأفيون " - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية.
- تنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.