ضياء رشوان: كل المستعمرين هزموا بلا استثناء والمقاومة تنتصر دائمًا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل المستعمرين هزموا كل المستعمرين بلا استثناء منذ أن كان الاستعمار الأوروبي في دول العالم الثالث وفي أفريقيا وأسيا هزموا جميعًا والمقاومة تنتصر دائمًا وتنتصر ليست في معركة واحدة ولكن تأخذ وقتها من القتال وأحيانًا من التفاوض.

وأضاف "رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن مصر لا تقبل أن تصفى القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين.

وتابع، أن مصر تدعو لفتح الممرات لدخول كل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عامًا وحتى الآن.