كامل الوزير: محطة قطارات بشتيل جاهزة للتشغيل الآن

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل جاهزة للتشغيل في أي وقت، مضيفا أن قطارات السكة الحديد تعبر الآن من المحطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية للمحطة للافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم .