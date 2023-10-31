ثقافة الفيوم تختتم برنامج "تأثير المخدرات على النشء"

اختتم فرع ثقافة الفيوم فعاليات برنامج ''تأثير المخدرات على النشء''، الذي أقيم بمدرسة زيد الإعدادية بمركز أبشواي، في الفترة من 22 وحتى 29 من أكتوبر الجاري، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد اليوم الختامي من البرنامج المنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية ومديرية الصحة، ومركز مكافحة وعلاج الإدمان، ورشة قام خلالها الفنان أحمد السيد بتدريب الطلاب على تصميم لوحات فنية وإرشادية تحت شعار ''لا للإدمان''، تلاها تقديم عدة اسكتشات مسرحية للتوعية بمخاطره.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والتي ينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيم لقاء توعوي تحدثت خلاله أمل عاشور مسئول إعلام وتثقيف صحي، عن مفهوم الإدمان، وأعراضه وما يصاحبه من تغيرات في السلوك.

وأشارت "عاشور" إلى أن بعض الأشخاص يتناولون العقاقير والمسكنات بإفراط للتخلص من الألم بشكل سريع دون الانتباه لمخاطرها التي قد تصيب الكبد والكلى نتيجة الاستخدام الخاطئ، مؤكدة في ختام حديثها على ضرورة استشارة الطبيب في حالة إستخدامها.

من جانبها أوضحت أماني الروبي أن الإدمان لا يقتصر على تناول العقاقير أو المواد المخدرة، فقد يكون الإدمان لعادة معينة، وذلك يرجع إلى البيئة المحيطة للشخص أو عدة عوامل نفسية.

واختتم اليوم بفقرات فنية للطلاب الموهوبين تنوعت ما بين الغناء والإنشاد الديني، والتمثيل.