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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل "العاروري" برام الله وإصابة شابين بالرصاص

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزل القيادي بـ حركة حماس في الخارج صالح العاروري، ببلدة "عارورة" الواقعة شمال غرب مُحافظة رام الله بوسط الضفة.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجول في بلدة "عارورة"، وأجبرت أصحاب المنازل المجاورة للمنزل على ترك منازلهم، قبل تفجيره.

 

وقالت مصادر إن شابًا أصيب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب جنين بشمال الضفة، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في "بيت لحم" جنوبًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم "الدهيشة".

 

الاحتلال الإسرائيلي رام الله
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