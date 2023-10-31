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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على جنوبي لبنان

قصف
قصف
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أفادت "روسيا اليوم" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم الثلاثاء، غارة على أطراف بلدة ياطر وأخرى على بلدة الصالحاني في القطاع الغربي لجنوبي لبنان، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة طير هرما الواقعة بين ياطر وجبال البطم، وشن غارة ثانية على منطقة تقع بين يارون ورميش.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته هاجمت "عددا من البنى التحتية العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية،" لافتا إلى أنه "من بين البنى التحتية التي تعرضت للهجوم عدة مواقع عسكرية لحزب الله".

لبنان الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
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