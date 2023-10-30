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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يخاطب «كاف» لإيقاف الأخطاء التحكيمية

مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
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أرسل النادي الأهلي اليوم الإثنين، خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 2023/9/15، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 2023/10/20، وأخيرًا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس.

وشهدت هذه المباريات أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية.

وطلب النادي في خطابه من «كاف» اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية.

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