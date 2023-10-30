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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يشهد حفل تكريم قيادات سابقة للنيابة العامة

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمسَ  الأحد، مراسم الاحتفال بتكريم عددٍ من قادة النيابة العامة السابقين؛ في احتفالاتٍ أقامها  رؤساء الاستئناف كل من: المستشار  محمد عبد الرحيم البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد البحراوي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار علي مختار، مدير النيابات، وحضرها لفيفٌ من أعضاء النيابة العامة.

شملت الاحتفالات الترحيب بقيادات النيابة العامة السابقين، رؤساء الاستئناف كل من: المستشار محمد رمزي، القائم السابق بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد، الرئيس السابق للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي، مدير النيابات السابق، وقد تم  تكريمهم عرفانًا لهم وتقديرًا لجهودهم المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهم، وقد أدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي تتكامل فيها جهود رجالات النيابة العامة. 

كما شملت الاحتفالات أيضًا تكريم  المستشار رئيس الاستئناف إبراهيم صالح، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار رئيس الاستئناف أيمن عبد الهادي، الذي سبقه في ذلك المنصب.

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الاحتفالا استئناف القاهرة المستشار محمد شوقي المستشار على مختار