جامعة أسيوط تنظم مؤتمرًا طلابيًا لمناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الجرائم الإلكترونية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية الحالية، في مواكبة تطور تقنيات التعليم، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي؛ في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مخرجاتها العلمية، والبحثية، على نحو يسرّع من تحقيق التنمية الشاملة، وإحداث تحول رقمي مستدام.

وفي هذا الإطار، أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 30 من أكتوبر، فاعليات المؤتمر العلمي الطلابى الثالث، بعنوان: "الذكاء الاصطناعي، والجرائم الإلكترونية"، والذي نظمته إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد حسين موسى مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق، ومدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والمشرف الأكاديمي لفريق طلاب (Created) المنظم للمؤتمر، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي، وبمشاركة الطالب يوسف أيمن الشلقامى منسق الموتمر، ورئيس فريق (Created)، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المؤتمر يستهدف؛ تسليط الضوء على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي، و الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال تكنولوجيا المعلومات، وتوجيه شباب الجامعة؛ إلى الطرق السليمة في مواجهة هذه الآثار الخطيرة للتكنولوجيا، والتحديات التي من شأنها؛ تغيير حياة، ومستقبل الشعوب، لا الأفراد فقط.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدى يومين، ويتناول اليوم الأول للمؤتمر، محاضرةً للدكتور عبد الرحمن حيدر، عن "الذكاء الاصطناعي" ، بينما يتضمن اليوم الثاني؛ محاضرة للدكتور محمد حسين موسى حول: "الجوانب القانونية اللازمة حيال تلك الجرائم الإلكترونية".

جدير بالذكر، أن المؤتمر ينظمه فريق طلاب (Created)، التابع لإدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والذي يمثل واحداً من النقاط المضيئة بالجامعة؛ لما يقدمه من أفكار بناءة، وإيجابية تخدم المجتمع.

