ماجدة زكى: فيلم "سكر" تجربة أسعدتني ونجاحها فاق التوقعات

قالت النجمة ماجدة زكى، إنها لم تتمكن من الاحتفال بالنجاح الكبير الذى حققه فيلمها الغنائى الأخير "سكر"، نظرا لأحداث غزة التي أوجعت القلوب جميعها، معربة عن أمنياتها بأن تنتهى هذه المأساة التي يعانيها الأشقاء في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وأضافت زكى في تصريحات صحفية أن سبب إقبالها على تقديم فيلم "سكر"، هو أن الفيلم تجربة جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون، حتى في شكل الكوميديا التي يقدمها، لافتة إلى أن الرسالة التي هدفت إليها من وراء هذا الفيلم هو ما استشعرته من الجمهور الخليجى بالكامل، عند عرضه بالسينمات هناك، وهى العودة إلى اللغة العربية الفصحى في شكل كوميدى موسيقى راقى، وهو ما جعلها تقع في غرام شخصية "رتيبة"، منذ قراءتها على الورق، حيث وجدت تركيبة غريبة ومثيرة في الشخصية فهى السيدة الشريرة التي تخيف الأطفال، لكن في قلبها بعض الطيبة، وهى المرأة الطماعة لكن تتمتع ببعض الكرم، هذا بالإضافة إلى أن الفيلم به غنى ورقص.

ووجهت زكى الشكر للمخرج تامر مهدى، حيث قالت:"سعيدة جدا بمغامرته ومجازفته بإختيارى، خاصة وأن الشخصية في الأساس شريرة، والجميع يرانى السيدة الطيبة، فهذه كانت مغامرة من المخرج تحسب له، كما أنه موهوب للغاية، ويوجه الممثل بكل شطارة وهدوء".

وشارك النجمة ماجدة زكى بطولة فيلم "سكر"، كل من محمد ثروت، حلا ترك، معتز هشام، ريهام الشنواني، وعدد من الأطفال، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حماده مشارى، وإخراج تامر مهدى.

رواية صاحب الظل الطويل صدرت عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتدور أحداث الرواية حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، وتكتب رسائل إلى والدها الذى لم يلتقي بها، وتتوالى الأحداث.