مديرو وموظفو جامعة المنيا يشاركون في الدورة التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

رشحت جامعة المنيا عددًا من مديري الإدارات والعموم والموظفين بالجامعة للحصول على التدريب الأساسي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية؛ لإكساب المشاركين المعارف حول مفهوم الفساد وأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واثر مكافحة الفساد على الامن القومي، وكذا الاطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد والحوكمة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد.

جاء ذلك في إطار سعى الدولة، لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع المؤسسات الحكومية.

وأوضح “ فرحات” أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تُعني بالأساس بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية، بهدف تنمية قدرات وخبرات القائمين والمنوط بهم مكافحة الفساد وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، مضيفاً أن الأكاديمية تعني أيضاً بنشر قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومعايير مكافحة الفساد، في المجتمع وتحقيق الريادة في هذا المجال.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الأكاديمية في مجال مكافحة الفساد من خلال التعاون مع جميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة، والكادر الإداري بها في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمعرفية، ونشر وتطبيق علوم مكافحة الفساد والحوكمة، متمنياً مزيداً من التعاون مع الأكاديمية في إحكام الرقابة الداخلية، وتحجيم الفساد المالي والإداري.