ميسي أقربهم.. تعرف على المرشحين لنيل "الكرة الذهبية"

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نحو العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة الحفل السنوى لمجلة "فرانس فوتبول" للكرة الذهبية.

ويتنافس عدد من اللاعبين على جائزة الكرة الذهبية 2023 كافضل لاعب، ويأتى على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامى الأمريكى، والفرنسى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

وتشير التقارير والتسريبات إلى أن ميسي سيتم تتويجة بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، بعد أسهاماته فى تتويج المنتخب الأرجنتينى ببطولة كأس العالم 2023، وهو مافشل فيه مبابى رفقة الديوك الفرنسية.

وبذلك، فإن هالاند لن يتوج بالجائزة رغم تميزه اللافت على المستويين الفردي والجماعي مع مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي، فضلا عن تصدره قائمة الهدافين بمختلف الدوريات والبطولات الأوروبية.

وتتسم اختيارات المتوجون بجائزة الكرة الذهبية بعدة معايير وضعتها "فرانس فوتبول" مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.



وذكرت مجلة فرانس فوتبول، أن التقييم مبني على 3 بنود، جاءت كالتالى:

- الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب.

- دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

- ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.

