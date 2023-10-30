محافظ كفرالشيخ يتابع مع رؤساء المدن جهود النظافة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، ومراجعة صفايات الأمطار، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، استكمال أعمال التطوير والتجميل لمدخل المدينة طريق دسوق بسيون وشارع سعد زغلول، في إطار خطه التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة دسوق، وتأكيداً علي ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين، ومتابعة استكمال أعمال التجميل وتوريد و التجهيز لتركيب الانترلوك بشارع سعد زغلول بالجانبى قبل اعمال الرصف ورمى الطبقة الخرسانية قبل وضع الانترلوك وذلك عقب الانتهاء من اعمال فرد السن ومراجعة البنية التحتية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، والتى قامت بتكثيف حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة وائل فرج، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، فضلاً عن الحملات اليومية لضبط الأسواق والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات بقرى ومدينة مطوبس، فضلاً عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذلك رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي .

كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وشوارع وميادين المدينة، من خلال استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، في حملات لإزالة للمخلفات والقمامة ورفع 80 طن قمامة من القرى، وإزالة التعديات في الشوارع والميادين، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 135 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، بمشاركة 8 سيارات قلاب، و3 لودر، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، جمال ساطور، من خلال قيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة حيث تم رفع 185 طن قمامة، بالإضافة الى مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات الإنارة العامة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات.



وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال حملات النظافة برفع 170 طن مخلفات قمامة من المدينة والقرى، بمشاركة 5 سيارة قلاب، وسيارة مكبس، وسيارة نقل حاويات، 3 جرارات بمقطورة، قامت بنقل القمامة إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى المقلب العمومى، ورفع الإشغالات من مناطق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة متابعة تسهيل حركة نقل الركاب بالمواقف.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 10 أطنان مخلفات قمامة، بمشاركة 34 عامل، و3 لودر، وسائرة قلاب، وسيارة مكبس، والجرارات، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومي، بما يساهم، في تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب والدفع بثلاث أتوبيسات للنقل الجماعي وعدد من سيارات الميكروباص، لتخفيف حدة الزحام في الساعات الاولي من صباح اليوم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، وحركة نقل الركاب بموقف سيدى غازى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، في رفع كفاءة منطقة النصب التذكاري، والمناطق المحيطة بها، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار ورفع المخلفات والإشغالات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور.

وجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة منافذ السلع والمخابز والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم وتقديم الحلول العاجلة لمشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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