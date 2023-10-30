آداب عين شمس تكرم مدير كلية الدفاع الوطني السابق خلال ندوة "الشباب واستدامة السلام "

كرمت اليوم حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، اللواء ا.ح بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق ، بإهدائه درع الكلية، وذلك بحضور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس أسرة من أجل مصر المركزية، حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب ، حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلاب ، ونائبته ولاء تيسير.

وجاء التكريم تتويجا لجهوده في توعية جيل الشباب بأهمية التعرف على تاريخ انتصارات بلادهم الذي لم يعاصرونه وأهمية بناء حاضرهم ومستقبلهم بالتسلح بالعلم والمعرفة .

وذلك خلال إلقاءه ندوة : " الشباب واستدامة السلام " ، كما حثت الطلاب على نقل المعلومات التي حصلوا عليها اليوم إلى زملائهم وأسرهم .

ومن جانبه أشاد ا محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحرص إدارة الكلية على اختيار خبراء استراتيجيين على درجة عالية من العلم والخبرة في ضوء الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد ، الأمر الذى يستلهم معاني الاعتزاز والانتماء إلى هذا الوطن الغالي .

كما دعا اللواء ا.ح بهجت محمد فريد الطلاب إلى الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، كما نوه على أنه تحققت للشباب إنجازات ومكاسب عدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى إيمانًا بدور الشباب في صناعة حاضر ومستقبل بلدهم فدعمهم بعد تأهيلهم لتولي المناصب القيادية، ودعمهم من خلال إتاحة الفرصة لهم في صناعة المستقبل ، والمشاركة في صياغة حاضرهم من خلال تمثيلهم في كل الملتقيات .

وحث الطلاب أيضا على الدخول على موقع رئاسة الجمهورية على الانترنت وتصفح إنجازات مصر بعد ٢٠١٤

كما استعرض الثلاثة أركان لقيام الدولة المدنية وهي : ( المواطنة - القانون - المدنية ) والتعددية أهم أسسها ، كما أكد على أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من أنشأ دولة مدنية تقوم على هذه الركائز الثلاث.

وأهاب بالطلاب ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها وذلك من خلال المصادر والمواقع والصفحات الرسمية للجهات المعنية.

واستعرض من خلال الفيديو التوضيحي؛تاريخ نضال المصريين من خلال جنودها من خيرة شبابها منذ ثورة ١٩٥٢ مرورا بحرب ١٩٦٣ ، والسنوات الست لحرب الاستنزاف ونصر ١٩٧٣ ، واستعادة طابا واستعادة آخر شبر من سيناء ، والفوضى الخلاقة وخسائر ثورة ٢٠١١ التي تم تخطيها منذ ٢٠١٤ وحتى الآن في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما مرت به مصر ولازالت تمر به من تحديات وصراعات ومخططات تهدف إلى تدميرها باستخدام أجيال مختلقة من الحروب بدءا من الحرب الاعتيادية وصولا إلى حروب الجيل الخامس ، كما أشار أن أحداث غزة المقصود بها الزج بمصر في صراعات من أجل محاولة استكمال مسلسل ومخطط تقسيم الشرق الأوسط التى نجت منه مصر بفضل جيشها وشعبها، وفي هذا الأثناء مصر تبني الجمهورية الجديدة، التى تعد من أبرز انجازات الدولة المصرية في ضوء توجيهات ودعم القيادة السياسية في مختلف المجالات وخاصة بعد عام ٢٠١٤ والآليات التى اتبعتها الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب و انخراطهم في مختلف جوانب الحياة.

كما أكد على أن الجمهورية الجديدة للدولة المصرية تسعي لامتلاك القدرات الشاملة عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا، اجتماعيًا وتعزيز مفهوم المواطنة وقبول الآراء المختلفة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية لتحقيق التنمية السياسية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، بالإضافة الي بناء الإنسان المصري بناءً متكاملا صحيحًا وعقليا وثقافيا، إيمانا بأن الإنسان المصري، وهذا الشعب العظيم الباسل هو كنز هذا الوطن و أيقونة انتصاره ومجده.

أضاف أن مصر تسعى فى الفترة الحالية الي اطلاق المشاريع القومية العملاقة، البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث نهضة تنموية كبرى ومنها قناة السويس الجديدة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروعات الأنفاق، مصر بلا عشوائيات، إنشاء المدن الجديدة، مطارات جديدة مدن صناعية جديدة، وأطلقت الدولة مشروعا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان، أمن مصر المائي، نهضة التعليم، قطاع الكهرباء، التضامن الاجتماعي، قطاع الصحة.

وفي نهاية اللقاء أجاب سيادة اللواء على أسئلة الطلاب حول موضوع الندوة ، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية .