ضبط عامل أنهي حياة مبيض محارة بطلق ناري في المنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مبيض محارة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق أسفل عقار بدائرة القسم وبها طلقات نارية .

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة عامل، مُقيم بمحافظة أسيوط لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام سلاح نارى "تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.