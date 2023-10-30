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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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انطلاق فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السادس للمياه .. صور

فعاليات اليوم الثاني
فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السادس للمياه
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انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي يعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏تحتوي على النص '‏CAIRO MI IWMI @ t فيقطاع المياهمن Adaptation forSu Climate‏'‏‏


وتعقد خلال فعاليات اليوم العديد من الجلسات الفنية المتخصصة التي تناقش إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وإدارة المياه، وتحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية.

May be an image of 6 people, dais and text


وجاءت أبرز هذه الجلسات:

May be an image of 6 people, dais and text that says "WATERWEEK Dr. Executive Director Jauad El Regional Kharraz the Energy and Energy Efficiency Renewable Speaker SpeakerProfil Profile Jauad El Kharraz is the Executive Director Center for Renewable intergovernmental Energy and Energy Efficiency (RCREEE), an Regional based Cairo with 17 organization with diplomatic status took his office countries onboard. October 2021 bringing over 20 experience in various sustainable energy fields including Kharraz energy policies, wind hydrogen in addition solar technologies, and green water-energy-food-climate water management desalination nexus, climate change, and environment."

- دعم المنافع المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي.

- تحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية من خلال تعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات والتقنيات المبتكرة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏for CAIRO قطاع في التكيف على العمل الاستدامة من الميا ® Action Water Adaptation for Sustainability 2023 Egypt‏'‏‏

- نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏مِنبر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏CAIRO WATERWEEK قطاع في التكيف على العمل الاستدامة أجل من المياه Action on Water Adaptation for Sustainability 29thOct 2nd Nov 2023 Cair‏'‏‏

- التعامل مع الترابط: أوجه التآزر والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

- دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي - الجزء الثاني.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏‏إضاءة‏، و‏مِنبر‏‏‏ و‏نص‏‏

وإنطلق ،أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
 

أسبوع القاهرة السادس للمياه المياه العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الري