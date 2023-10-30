انطلاق فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السادس للمياه .. صور

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي يعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.



وتعقد خلال فعاليات اليوم العديد من الجلسات الفنية المتخصصة التي تناقش إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وإدارة المياه، وتحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية.



وجاءت أبرز هذه الجلسات:

- دعم المنافع المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي.

- تحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية من خلال تعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات والتقنيات المبتكرة.

- نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

- التعامل مع الترابط: أوجه التآزر والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

- دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي - الجزء الثاني.

وإنطلق ،أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .

