تعرف على معايير اختيار المتوجين بالكرة الذهبية

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نحو العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة الحفل السنوى لمجلة "فرانس فوتبول" للكرة الذهبية.



وتتسم اختيارات المتوجون بجائزة الكرة الذهبية بعدة معايير وضعتها "فرانس فوتبول" مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.



وذكرت مجلة فرانس فوتبول، أن التقييم مبني على 3 بنود، جاءت كالتالى:

- الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب.

- دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

- ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.



ودائما ما تلفت تلك الجائزة انظار عشاق الساحرة المستديرة لما تمنحه من جوائز، حيث لم يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم فقط، بل تقدم جوائز أخرى، كالتالى:

الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)، جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد، جائزة ياشين لأفضل حارس، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، جائزة سوكراتيس إنسانية للعب النظيف.