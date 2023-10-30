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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي يصل إلى بكين للمشاركة في منتدي شيانجشان العسكري

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين في زيارة عمل يشارك خلالها في "منتدى شيانجشان العاشر" العسكري في بكين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع سيقدم تقريرا في الجلسة العامة حول مسألة "مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".

وجاء في البيان: "يحضر المنتدى ممثلون عن الإدارة العليا ووزراء الدفاع وكبار الخبراء من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية".

الدفاع الروسية العاصمة الصينية سيرجي شويجو وزارة الدفاع الروسية