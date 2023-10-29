استمرار المظاهرات الحاشدة المؤيدة لفلسطين في كندا

تواصلت في المدن الكندية الكبرى وللأسبوع الثاني على التوالي المظاهرات الحاشدة المؤيدة لفلسطين والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشدت مجموعة كبيرة من المتظاهرين لدعم الفلسطينيين في ميدان ناثان فيليبس في تورونتو، مطالبين بوقف إطلاق النار، وانضم المتظاهرون إلى مئات الآلاف الآخرين في جميع أنحاء العالم الذين احتشدوا لدعم الفلسطينيين يوم أمس السبت.

وأعاقت المظاهرة حركة المرور أثناء سيرها في وسط مدينة تورونتو، حيث ردد المتظاهرون هتافات تندد بالهجمات الإسرائيلية اليومية ضد المدنيين والأطفال.

كما انتقد المتظاهرون تعامل الحكومة الكندية الفدرالية مع الأزمة، والتحيز الواضح لإسرائيل سواء على المستوى التصريحات السياسية وتغطية وسائل الإعلام التي تتبنى فقط الروايات الإسرائيلية الضعيفة لنشرها بين المواطنين الكنديين.

كما خرج المئات لتأييد الفلسطينيين في وسط مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الغرب الكندي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيين وسط تواجد مكثف من قوات الشرطة.