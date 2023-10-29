سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي يطالب بسرعة عقد القمة العربية الطارئة

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن دعا لعقد قمة عربية طارئة بشأن التصعيد العسكري من قبل إسرائيل على قطاع غزة، موضحا أنه يتمنى أن تعقد القمة سريعًا لوجود موقف عربي موحد لكبح جيش الاحتلال والتصدي لجرائمه.

أضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن القادة العرب يجب عليهم أن يقفوا سويا لتوجيه رسالة قوية للعالم، مشيرا إلى أن فلسطين أمام قيادة مجنونة لا تفرق بين طفل وشيخ وتغتال وتنفذ عملية إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر عقدت قمة القاهرة للسلام فور بدء عملية الإبادة من قبل جيش الاحتلال، ولابد أن تعقد القمة العربية الطارئة سريعا لكي يقف الزعماء العرب وقفة واحدة ليس في وجه إسرائيل فقط بل العالم أجمع.

وشدد على أنه لابد أن يكون هناك استجابة فورية من الزعماء العرب لعقد القمة العربية الطارئة للضغط على إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل في حربها الوحشية، مشيرا إلى ان العرب تملك ما يجعلها قادرة على وقف حرب إسرائيل والتهجير القسري والمشروع الإسرائيلي الذي تسعى له دولة الاحتلال منذ سنوات.

كما أكد أنه على القادة العرب دعم غزة من خلال البترول والتجارة والعلاقات الدبلوماسية والضغط على إسرائيل، لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، يريد إبادة شعب قطاع غزة.

وأوضح أن المجتمع الأوروبي، تجاهل قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني، مبينا أن مجلس الأمن رفض وقف إطلاق النار إنسانيا، في ظل أن حرب أوكرانيا لم يكن بها عدد الضحايا الذين سقطوا في الحرب على غزة.

وقال الفرا، لماذا لم يضغط الاتحاد الأوروبي، على إسرائيل بعد قطع الاتصالات عن غزة، مبينا أن البيانات الأوروبية تدين حماس وفي نفس الوقت ترى أحقية إسرائيل في ارتكاب الجرائم الإنسانية، وأوروبا تشاركها ضد سكان غزة، والعالم الغربي يريد نكبة جديدة لفلسطين.

