"القومي لحقوق الإنسان" و"الأعلى للثقافة" ينظمان حلقة نقاشية السبت المقبل

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، السبت المقبل، حلقة نقاشية بعنوان: " العلاقة بين الثقافة والإعلام والقانون من منظور حقوق الإنسان والمواطنة “، بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة.

واكد السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة من خلال أسس ثقافية وقانونية وإعلامية، من خلال منظومة متكاملة، بحكم أن الثقافة تُنتج محتوى حقوق الإنسان والمواطنة، والقانون يضعها في نصوصها الدستورية والقانونية، ثم يأتي دور الإعلام الوطني لنشرها في تجرد وحيدة ونزاهة.

يدير الحلقة النقاشية المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار العلاقات الممتدة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة.

يشارك في الحلقة النقاشية عدد من المفكرين، والبرلمانيين وأساتذة الجامعات، والخبراء المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والإعلام.

