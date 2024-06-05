"حياتها ماشية".. أحمد كمال يطمئن الجمهور على عبلة كامل

طمأن الفنان أحمد كمال الجمهور عن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، قائلًا: "إنها بخير وبصحة جيدة وسط أحفادها، وحياتها ماشية".

وأضاف كمال خلال لقائه التليفزيوني على قناة "المحور" ببرنامج "مع خيري": "عبلة كامل كويسة جدًا وسط أحفادها، وأنا أيضًا أميل للعزلة، وأقضي وقتا كافيا مع أحفادنا، فلدينا حفيدين، الأولى دهب 9 سنوات من ابنتي زينب والمتزوجة من رجل غير مصري، وحفيد آخر لم يذكر معلومات عنه".

أحمد كمال يتزوج من عبلة كامل وأعمال جمعت بينهم

تزوج الفنان أحمد كمال من الفنانة عبلة كامل عام 1986، وأنجب ابنتين توأم وهن زينب وفاطمة، ولكن سرعان ما حدث الإنفصال بينهما.

ونشر الفنان أحمد كمال صورة سابقة جمعت بينه وبين الفنانة عبلة كامل في إحدى أعمالهم الفنية، منذ 41 عاما، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وقال: "عبلة كامل وأحمد كمال شايلوك وبورشيا، في العرض المسرحي: تاجر البندقية، تأليف وليم شكسبير وإخراج فهمي الخولي، كلية الآداب، فريق التمثيل بكلية الآداب، جامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي على مستوى جامعات مصر، عام 1980 مسرح الطليعة".

تعد مسرحية "تاجر البندقية" إحدى روائع ويليام شكسبير، حيث روى أحداثها في مدينة البندقية، وهي مزيج فريد لمشاعر النبل والوفاء والحب للصديق وللزوج، ومثال نادر للتضحية والفداء، وعرض شائق لتلك المشاعر النبيلة في مواجهة نقيضتها من الخسة والنذالة مع الشح وغياب الضمير، فنتيجة الصراع الأبدي بين الخير والشر هي أكبر برهان على قوة الأول وهوان الثاني".

أحمد كمال وعبلة كامل من مسرحية “تاجر البندقية”

عبلة كامل تعتزل الفن بشكل نهائي

قررت الفنانة عبلة كامل اعتزال الفن بشكل نهائي رغم أنها تلقت عرضا مغريا للعودة، لكنها رفضت من أجل أن تعيش حياة أسرية هادئة مع ابنتيها وتتفرغ للعبادة.

وكشف المخرج جمال عبدالحميد عن اعتزال عبلة كامل الفن، في إحدى لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "حزين بسبب عدم رغبتها في العمل، موضحًا أنه حاول الاتصال بها لأكثر من مرة ولكنها لا ترد، تعرضت للكسر خلال تصوير آخر مسلسلاتها، مشيرًا إلى أنه زارها حينها، وأبلغته أنها لا ترغب في العمل مرة أخرى".