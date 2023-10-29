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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الطائفة الإنجيلية والهلال الأحمر تقدمان معونات طبية لمساعدة المتضررين في درنة الليبية

شاحنة معونات مرسلة
شاحنة معونات مرسلة من الطائفة الإنجيلية
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أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل ١٠٠٠ كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب ٥٠٠ شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا  الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وقد ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

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