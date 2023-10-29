بالفيديو.. أمينة الفتوى: الآباء والأمهات لابد أن يكونوا قدوة لأولادهم

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى، وعضو أمانة لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوالدين لابد أن يكون بينهما وبين أطفالهما متابعة آمنة، عبر كلمة سر تتلخص فى صداقة مع أطفالهما، لافتة إلى أن هذا الأمر سيجعل الأطفال يرون لآبائهما كل أسرار حياتهم بما فيها أخطائهم، خاصة فى فترة المراهقة.

وأوضحت أمينة الفتوى، وعضو أمانة لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "سيدنا النبيى محمد صلى الله عليه وسلم، أوتى جوامع الكلم، فكل أبنائه بنات، فكان يصفهن بالمؤنسات الغاليات، فلو وقفنا على هذين الكلمتين نعرف إن الأنس يأتي بالكلام والحوار مع الأولاد، والغالي يأتي بالتقدير لازم نقدر أبنائنا ونمدحهم فى فى تصرفاتهم الجيدة، وهذا مفتاح التعامل مع أولادنا".

وأشارت إلى أن الآباء والأمهات لابد أن يكونوا قدوة لاولادهم، مشددة على ضرورة احتواء الابناء وابراز الصفات الحسنة التى يمتلكها الوالدين إلي الأبناء حتى يتعلموا منها.



