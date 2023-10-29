العراق: حريصون على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية مع إيران

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، حرص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، للحفاظ على سيادة بلاده.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي بالعراق - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي ترأس وفدا أمنيا رفيعا إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية إلى السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، حيث التقى بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وبحثا سير تنفيذ الاتفاق الحدودي مع إيران وتعزيز التعاون الأمني بين حكومتي المركز والإقليم.

وأشار الأعرجي إلى أن العراق يواصل سعيه لمنع تواجد أي جماعات مسلحة تعتدي على دول الجوار انطلاقا من أراضيه، مضيفا أن "هناك تقدما كبيرا في ملف الاتفاق الحدودي، ونحن في اللمسات الأخيرة للاتفاق".

ومن جهته، أكد طالباني استعداد الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية في إنجاز هذا الاتفاق، لافتا إلى وجود تقدم في خطوات تنفيذه.