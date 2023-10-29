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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يحقق 29.07 مليار جنيه صافي ربح بنهاية سبتمبر 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن تحقيق المركزي صافي ربح بلغ 29.072 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 14.538 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي.
أضافت القائمة أن الاحتياطيات بالبنك المركزي سجلت 370.570 مليار جنيه، ورأسمال البنك المركزي سجل 21.600 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي إلى 28.381 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

وسجلت أصول البنك المركزي نحو 4.620 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

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