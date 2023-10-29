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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصدر بفيوتشر: فورموسينيو يسير بشكل جيد محليا وفي الكونفيدرالية

مدرب فيوتشر
مدرب فيوتشر
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تحدث مصدر بفيوتشر عن ريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي للفريق، والذى تولي المهمة هذا الموسم خلفا للمدرب علي ماهر.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، إن المدرب يسير بشكل جيد مع الفريق حتي الآن، فقد فاز في 3 مباريات بالدوري وخسر في مباراة، وفي الكونفيدرالية تأهل لدورالمجموعات الأفريقي على فريق سينجيدا التنزاني.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 9 نقاط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 6 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدفين خلال الـ 4 مباريات.

فيوتشر فورموسينيو البنك الأهلي أيمن مصطفى