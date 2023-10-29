الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لريال سوسييداد لمواجهة رايو فاليكانو

أعلن ايمانول الغواسيل المدير لفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سوسييداد كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، جون باتشيكو، ايهين مونيوز.

خط الوسط: تاكيفوسا كوبو، مارتن زوبيميندي، بينت تورينتس، برايس مينديز.

خط الهجوم: ميكيل اويارزابال، اندير بارينتشيا.

ويحتل فريق سوسييداد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يقع فريق رايو فاليكانو فى المركز السابع برصيد 16 نقطة.