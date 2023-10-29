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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

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استُشهد الشاب حسين يوسف ربيع 25 عاما، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء اقتحامه المخيم اليوم الأحد.

وأفادت المصادر الطبية في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم، بأن الشاب حسين ربيع أصيب برصاصة في الرأس أثناء تواجده على سطح المنزل عند اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، وبقي في المكان ينزف دون علم أحد بإصابته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضافت المصادر أنه نُقل إلى مستشفى بيت جالا، وهناك أُعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب حسين ربيع يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية إلى 5 شهداء، وإلى 116 شهيد منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

بيت لحم رصاص الاحتلال الهلال الأحمر الفلسطيني