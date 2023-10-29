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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة برايتون

فولهام
فولهام
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أعلن ماركو سيلفا المدير لفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى: 
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: تيموتي كاستاني، كالفين باسي، تيم ريم، أنتوني روبينسون. 
خط الوسط: هاريسون ريد، جواو بالينيا، بوبي ريد، أليكس إيوبي، ويليان، 
خط الهجوم: راؤول خيمينيز.
ويحتل فريق برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 11 نقاط.

الدوري الإنجليزي تشكيل فريق فولهام فولهام برايتون