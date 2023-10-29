الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة برايتون

أعلن ماركو سيلفا المدير لفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، كالفين باسي، تيم ريم، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: هاريسون ريد، جواو بالينيا، بوبي ريد، أليكس إيوبي، ويليان،

خط الهجوم: راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 11 نقاط.